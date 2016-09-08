Sadece Ordu’da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’ne tepkiler çığ gibi artarken, sistemden pay almak isteyen belediyeler adeta sıraya girdi

Pilot olarak seçilen 7 ilde bulunan ve sadece Ordu'da bir yılda yarım milyona yakın araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES), tepkiler sürüyor. 18 Kasım 2015'ten ilk pilot il olarak seçilen Ordu'da hayata geçen TEDES, ardından Tekirdağ Çorlu, Uşak'ın Banaz, Çorum'un Osmancık ilçeleri ile Gaziantep, Kayseri, Edirne ve Bilecik'te kuruldu.

Sistemden belediyelerin pay alması ise diğer belediyelerin de iştahını kabarttı. Sistemi gelir kapısı olarak gören birçok belediye nasıl kurulduğunu ve nasıl işlediğini öğrenmek için Ordu'da inceleme yaptı. Bu çerçevede Manisa, Trabzon, Samsun, Denizli, Malatya, Eskişehir ve Bursa ve Aydın'da da belediye meclisleri tarafından büyükşehir belediyelerine yetki verilirken, bazı büyükşehir belediyeleri ile emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandı. Amasya'ya kurulan ve 19 Eylül'de hizmete girecek olan TEDES, daha deneme aşamasında tepkilere neden oldu. Amasyalı sürücüler, deneme aşamasında 200 kişinin hata yaptığını tespit eden ancak bu sürücülere ceza kesilmeyen sisteme karşı çıktı. Ordu'dan geçen çok sayıda Amasyalı sürücünün TEDES'ten ceza yediğini belirten Atanur Bayburtlu, "Ordu'daki TEDES nedeniyle Karadeniz sahiline geziye dahi gidemiyoruz. Çok sayıda kişi buradaki radar sisteminden dolayı binlerce lira ceza yedi. Şimdi de kendi ilimizde kuruluyor. Daha deneme aşamasında herkes karşı çıktı. Bu uygulama kesinlikle yanlıştır. Asıl tepki cezalar kesilmeye başlayınca ortaya çıkacak" dedi.

Geliri duyan belediye TEDES için sırada

HIZ LİMİTİ ARTIRILDI

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan TEDES için ise sürücülerin tepkileri üzerine, hız limiti yükseltildi. Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Osmancık'ta kurulan TEDES'in vatandaşlara adeta tuzak kurduğunu söyleyerek, "Yeni önlemlerle vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştık. Bu çerçevede hız limiti yükseltildi ve uyarıcı tabela sayısı artırıldı. Vatandaşlarımızın tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Bu sistemi tuzak olmaktan çıkartıyoruz. Hız limitini 50'den 70'e çıkardık. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne yazılan talimatla birlikte, ilçenin girişlerinde hız kesici ve uyarıcı asfalt malzemesi döşenmesine karar verdik. Bu önlemlerle ceza oranları ve şikâyetlerin düşmesini bekliyoruz" dedi.