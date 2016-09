Göçebe olimpiyatı Rio’yu aratmadı

Kırgızistan’da göçer toplumların kültür mirası oyunlarının tanıtılmasını amaçlayan 2. Göçebe Oyunları’na 40 ülkeden 160 sporcu katıldı. Sporcular güreşti, kökbörü oynayıp kartalla avlandı

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yabancı basının ilgisi yoğun oldu. Ülkenin kuzeyindeki Çolpon-Ata kentine 40 kilometre uzaklıktaki Tanrı Dağı Kırçın Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde; avcılık, atlı okçuluk, yerde okçuluk, uzun mesafeli at koşusu, kökbörü (buzkaşi) ve Kırgız avcı köpeği Taygan yarışmaları yapılıyor. Cumartesi günü başlayan ve bugün son bulacak oyunlara Türkiye dâhil 40 ülkeden 160 sporcu katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda uluslararası basının en çok ilgisini çeken anlar ise akrobatik hareketlerle ok fırlatan sporcularla, kartalla avlanma müsabakaları oldu. Yapılan yorumlarda "Dünya, Rio Olimpiyatları'nda Michael Phelps'i Usain Bolt'u izledi ama göçebe oyunlarındaki performanslar yıldızları aratmıyor" denildi. Geçmişten günümüz göçebe toplumların hayatlarını sürdürmek adına geliştirdikleri av tekniklerinin spora dönüştürülmesiyle ortaya çıkan etkinlikte yarışmalara geleneksel kıyafetleriyle katıldı. Atlı okçuluk, yerde okçuluk, toplu ok atışı, kartalla avlanma, şahin uçurma ve köpek yarışması gibi branşlarda 18 madalya verildi.