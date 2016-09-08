Husumetlilerinin bulunduğu kafeye kurşun yağdırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi husumetlilerinin bulunduğu kafeye silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde Mehmet G. isimli şahıs bir kafede oturan ve aralarında husumet bulunan Naci K. ve İsmet U.'nun üzerine ateş açtı. Olayda Naci K. yaralanırken, İsmet U. da otomobille kaçan Mehmet G.'nin arkasından silahıyla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı Naci K.'yi hastaneye sevk ederken, İsmet U. ise gözaltına alındı. Kafeye ateş açtığı belirlenen Mehmet G. ise kısa sürede yakalandı.

İsmet U.'nun açtığı ateşten yaralanan Mehmet G. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet G.'nin tedavisi devam ederken, ismet U. ve tedavisi tamamlanan Naci K. adliye'ye sevk edildi.