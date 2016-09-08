Karısından kurtulmak için 70 yaşında banka soydu

ABD’nin Kansas City kentinde bir banka şubesini soyan 70 yaşındaki Amerikalı bankayı karısından kurtulmak için soyduğunu söyledi.

Haberi duyuran Kansas City Star gazetesinin göre kentte bir banka şubesine gelen 70 yaşındaki soyguncu kasiyere ''Üzerimde silah var. Paraları ver'' yazılı bir not uzattı. Banka çalışanının uzattığı yaklaşık 3 bin doları alan soyguncu, bankayı terk etmek yerine bir sandalyeye oturarak beklemeye başladı. Kendisine yaklaşan güvenlik görevlisini 'Aradığı kişi benim' diye karşıladı. 70 yaşındaki soyguncu yan binadaki polis merkezinden gelen polis ekibine teslim edildi. Karısı ile şiddetli bir kavga ettiklerini, notu karısının yanında yazdığını söyleyen 70 yaşındaki Lawrence John Ripple, polis ifadesinde ''O kadınla aynı evde yaşamaktansa, hapishane hücresinde yaşamayı tercih ederim'' dedi. Lawrence John Ripple, isteği doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.