Karısını 43 yerinden bıçakladı, "iyi hal indirimi" aldı

İstanbul Çekmeköy’de, karısını tornavidayla 43 yerinden yaralayan Yakup K., mahkemedeki saygılı tutumu ve olay sonrasındaki pişmanlığını göz önünde bulundurarak, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakup K. daha önce bir televizyon programına çıkmış, kamuoyu tarafından büyük tepki toplamıştı.

Çekmeköy'de oturan ve 4 dört çocuk sahibi olan Hasret K., boşanma davası açtığı eşi tarafından 8 Ağustos 2014 tarihinde 43 yerinden tornavida ile yaralanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 37 yaşındaki Yakup K., 29 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkemesi devam eden ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan Yakup K.'nın davası bugün görüldü.Anadolu Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada eşini tornavidayla 43 yerinden yaralayan Yakup K. 'ye mahkeme ilk önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın eylemini kapılmış olduğu hiddetin etkisiyle tahrik altında yaptığını belirten mahkeme heyeti ayrıca sanığını mahkemedeki saygılı tutumu ve olay sonrasındaki pişmanlığını göz önünde bulundurarak, Yakup K'yi 11 yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı. Yakup K'ye ayrıca kızı Y.K 'yı yaralama suçundan da 3 bin TL adli para cezası verildi.

"HER DURUŞMAYA TAKIM ELBİSESİYLE GELDİĞİ İÇİN İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI"

Avukat Meriç Eyüpoğlu duruşma sonrası yaptığı basın açıklamasında, "2 yıldır takip ettiğimiz bir dava. Hasret'i aslında bütün kadınlar tanıyor. Hasret kadıncinayetlerinde kaybettiğimiz kadınlardan bir tanesi olabilirdi. Ölümüne ramak kalmıştı ölümün kıyısından döndü. Çok vahşi bir şekilde tornavida darbeleriyle 43 yerinden ve vücudunun baş, boyun, göğüs bölgesine gelen yani vücudunun ölümcül yerlerine gelen darbelerle ağır yaralandı. Bu saldırıyı yapan Hasretin kocası tutuklanmamıştı. Hasret'le yolculuğu bugün tamamladık. Davada bir aşamaya geldik. Nitekim bir ceza verildi bugün. Sonuç olarak 11 yıl 3 aylık hapis cezası, bu az bir ceza değil bunu biliyoruz. Kaldı ki biz zaten bu davalarda verilecek cezanın caydırıcı olmasını önemsiyoruz ama cezanın miktarından ziyade bu davalarda ki cinsiyetçiliği paylaşmak, kamuoyunun gündemine getirmek ve bunu değiştirmek istiyoruz. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi işte bu cinsiyetçiliğin tezahürü. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulandı bu davada. Yaptıkları sadece takım elbiseli olduğu için her duruşmaya takım elbisesiyle geldiği için iyi hal indirimi aldı. Bu davada uygulanan haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi karşı tarafın 'telefonunda mesaj gördüm' demesiyle uygulandı. Telefonunda mesaj yok" dedi.