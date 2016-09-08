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- - 08 Eylül 2016

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 23:55 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 23:57
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 08 Eylül 2016
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 08 Eylül 2016

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'nun 464'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 12, 14, 17, 39 ve 46 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 745 bin 995 lira 8 kuruş haftaya devretti.

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'nun 464'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 12, 14, 17, 39 ve 46 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 745 bin 995 lira 8 kuruş haftaya devretti.

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 55 kişi 10 bin 144 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 229 kişi 185 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 359 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 191 bin 710 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 584 bin 518 lira 3 kuruş, Vergisi olarak da 885 bin 540 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

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