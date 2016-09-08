Pankreas kanserine yan etkisiz ilaç

İngiltere'deki Londra Üniversitesi bilim insanları, IMM-101 adını verdikleri ilaçla bağışıklık sistemini uyandırarak pankreas kanseri üzerinde etkili olmayı başardıklarını açıkladı. Pankreas kanseri vücuttaki diğer organlara da sıçrayarak hastanın ölümüne neden olduğundan ilaç, tıp dünyasında çığır açtı. Uzmanlar birçok kanser ilacının aksine IMM- 101'in henüz yan etkisinin gözlemlenmediğini de belirtiyor. İlacın araştırma deneylerine katılan onkoloji profesörü Angus Dalgleish, ilacı kullanan hastaların kemoterapi gören hastalara göre kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Dalgleish, "İlk kez kanser türleri içinde ölümlere en çok neden olan pankreas kanserini kontrol altına almamıza yardımcı olmaya iyi bir aday olan bir immünoterapiye sahibiz" dedi. Deneylerde kemoterapi gören hastalar ortalama 4.4 ay yaşarken, IMM-101 ilacını kullanan hastaların yaşam süresinin 7 ay uzadığı, hatta bazı hastaların ömrünün 1 ila 3 yıl daha uzadığı belirlendi.