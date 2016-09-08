Şehir şehir gezen hırsızlara Eskişehir’de suçüstü

Eskişehir’de, ilden ile gezerek perde satma bahanesiyle evlere giren ve daha sonra bu ikametlerde hırsızlık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, F.Ö., F.E. ve Azeri uyruklu S.A. isimli 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere toplam 3 şahıs, son günlerde birçok evden hırsızlık gerçekleştirdi. İlden ile 'perde satma' bahanesiyle evleri dolaşan hırsızların, daha sonradan ikametlere girerek olayı eşyaları çaldığı anlaşıldı. Son olarak Kırmızıtoprak mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından sonra inceleme başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hırsızları Sümer mahallesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Evde yapılan incelemelerde hırsızların, kapıyı tornavida yardımıyla açtığı anlaşıldı. Hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.