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Büyük Otogarı'nda bayram yoğunluğu!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 23:35
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu!
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla memleketlerine gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, Esenler'deki Büyük Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

'da her bayram öncesi yaşanan yoğunluğu bugün akşam saatlerinden itibaren başladı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle firmaları ek seferler başlattı. Bazı vatandaşların ise memleketine gitmek için otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği gözlendi.

Yolcu aldıktan sonra otogardan çıkmak için gişelerde sırada bekleyen otobüs sürücüleri ise trafik yoğunluğundan şikayetçi olurken otogar giriş çıkışında araç trafiğinin kilometrelerce uzadığı görüldü.

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