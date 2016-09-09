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Darbe gecesi Komutanını yakalamaya çalışan 4 asker tutuklandı!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 23:43 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 23:51
Darbe gecesi Ege Ordu Komutanını yakalamaya çalışan 4 asker tutuklandı!
Darbe gecesi Ege Ordu Komutanını yakalamaya çalışan 4 asker tutuklandı!

İzmir’de girişimi sırasında aldıkları talimat üzerine Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'i yakalamaya çalışan 6 rütbeli askerden 4’ü tutuklandı.

girişimi sırasında Albay Kadir Canpolat, rütbeli askerlere silah temin ederek Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'i yakalama emri verdi. Canpolat'ın silah temin ederek Orgeneral Recep'i yakalama emri verdiği askerlerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, Üsteğmen Zekeriya Özcanoğlu, Yüzbaşı Mehmet Emin Önde, Teğmen Nuri Sait Türkalp, Başçavuş Şahin Öztürk'ün tutuklanmasına, Uzman Çavuş Gökhan Gök ve Üsteğmen Bilgin Kaçar'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adlı kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Daha önce tutuklanan Albay Kadir Canpolat'la birlikte tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

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