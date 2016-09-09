Kanuni’ye gönderilen 12 metrelik teşekkürname sergide...

Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünün 450'nci yılında Macaristan'nın başkenit Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Kanuni Sultan Süleyman-Macaristan'da Kalan Yürek" isimli minyatür ve fotoğraf sergisi açıldı. Sergide ilk kez Mekke Su Yolları'nın tamamlanmasından sonra Kanuni'ye gönderilen 12 metre uzunluğundaki "Teşekkürname"nin fotoğrafı gün yüzüne çıkarıldı.

SERGİ 7 EKİM'E KADAR AÇIK

Mustafa Aksay'ın hazırladığı serginin açılışına çılışa Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ile Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat katıldı. Sergi Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde 7 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergide Matrakçı Nasuh, Lokman, Nigari gibi dönemin minyatür sanatçılarının eserleri ile İstanbul'daki Süleymaniye Külliyesi, Şam'daki Tekiyye Süleymaniye Külliyesi, Arafat'taki su köprüsü, Büyükçekmece'deki Sultan Süleyman Köprüsü, Kudüs'teki İmaret gibi Kanuni döneminde yapılmış önemli eserlerin fotoğrafları da yer alıyor.