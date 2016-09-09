Kocaeli'de ev yangını: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilgin Caddesindeki 3 katlı binanın 1 katında Saadet Tetik (83) ile çocuklarının ikamet ettiği evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan duman ve alevlere uyanan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken alevler arasında kalan baygın haldeki 2 kişiyi evden çıkarak 112 ekiplerine teslim etti.





Yangının tamamen söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yanmış halde bir erkek cesedi buldular. Ekipler tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına alınan cesedin yapılan incelemede 56 yaşındaki Macit Tetik'e ait olduğu belirlendi. Alevler arasından çıkartılan 83 yaşındaki Saadet Tetik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi, kızı Macide Kantar Tetik (52) ise İstanbul Bağcılar'da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.



Yangında hayatını kaybeden Macit Tetik'in annesi Saadet Tetik'i ziyarete geldiği öğrenilirken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.