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Lacivert dergisinden 15 Temmuz sayısı

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016
Lacivert dergisinden 15 Temmuz sayısı
Lacivert dergisinden 15 Temmuz sayısı

Turkuvaz Medya Grubu’nun düşünce dergisi Lacivert 27’nci sayısını Türk halkının demokrasi destanına ayırdı. Özel sayıda ‘darbeye dur’ diyen kahramanlar var

T urkuvaz Medya Grubu'nun düşünce dergisi Lacivert, 27'nci sayısını girişimi si ve sonrasında yaşananlara ayırdı. 15 Temmuz'un kahramanlarından Safiye Bayat, Abdullah İrgin ve Sabri Ünal yaşadıklarını anlattı. FETÖ mağduru gazeteci Nedim Şener, "15 Temmuz'un tek hedefi Erdoğan'ın öldürülmesiydi" diyerek Balyoz sürecini, ardından yaşanan olayları, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Meryem İlayda Atlas, "Senin O Yakıtın Elbet Bitecek" adlı yazısıyla olayların olduğu gece Paris'ten görünen manzarayı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi "Muttarid, Muhteriz Darbeler" yazısıyla darbeleri, Ergür, "Bir Gece Sabahlayıp Geçtik Vatan Dersini" yazısıyla o gece Taksim'de yaşananları, Fatmanur Altun "Yetişin Abdülhamid'i Deviriyorlar" yazısıyla tarihin tekerrürünü anlattı. Dergi, 'Neler Öğrendik' bölümüyle, fanila ve patates çuvallarıyla tank durdurmak', F-16'ya levye fırlatmak gibi mizahi olduğu kadar zor zamanlarda Türklerin neler yapabileceğini de gösteren olayları sayfalarına taşıyor.

AYYILDIZLI KAPAK
Genel Yayın Yönetmenliği'ni Meryem İlayda Atlas'ın yaptığı Lacivert'in özel sayısında gazeteci Nedim Şener, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi gibi isimlerin yazıları da yer alıyor.

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