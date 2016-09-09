Lacivert dergisinden 15 Temmuz sayısı

Turkuvaz Medya Grubu’nun düşünce dergisi Lacivert 27’nci sayısını Türk halkının demokrasi destanına ayırdı. Özel sayıda ‘darbeye dur’ diyen kahramanlar var

T urkuvaz Medya Grubu'nun düşünce dergisi Lacivert, 27'nci sayısını 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananlara ayırdı. 15 Temmuz'un kahramanlarından Safiye Bayat, Abdullah İrgin ve Sabri Ünal yaşadıklarını anlattı. FETÖ mağduru gazeteci Nedim Şener, "15 Temmuz'un tek hedefi Erdoğan'ın öldürülmesiydi" diyerek Balyoz sürecini, ardından yaşanan olayları, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Meryem İlayda Atlas, "Senin O Yakıtın Elbet Bitecek" adlı yazısıyla olayların olduğu gece Paris'ten görünen manzarayı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi "Muttarid, Muhteriz Darbeler" yazısıyla darbeleri, Gökhan Ergür, "Bir Gece Sabahlayıp Geçtik Vatan Dersini" yazısıyla o gece Taksim'de yaşananları, Fatmanur Altun "Yetişin Abdülhamid'i Deviriyorlar" yazısıyla tarihin tekerrürünü anlattı. Dergi, 'Neler Öğrendik' bölümüyle, fanila ve patates çuvallarıyla tank durdurmak', F-16'ya levye fırlatmak gibi mizahi olduğu kadar zor zamanlarda Türklerin neler yapabileceğini de gösteren olayları sayfalarına taşıyor.



AYYILDIZLI KAPAK

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Meryem İlayda Atlas'ın yaptığı Lacivert'in özel sayısında gazeteci Nedim Şener, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi gibi isimlerin yazıları da yer alıyor.