Ölümlü kaza sonrası ortalık karıştı

Şanlıurfa’da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası ortalık karıştı. Çıkan olayda bir polis memuru darp edildi

Edinilen bilgiye göre kaza, öğleden sonra Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 H 0238 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan 63 AG 454 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

MAHALLELİ POLİSİ DARP ETTİ

Yaşanan kaza sonrası olay yerine giden polis ekipleri ile ölen kişinin yakınları olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Arbede sonucu bir polis memuru darp edilirken bölgeye çok sayıda takviye ekip ile çevik kuvvet polisi sevk edildi. Kazanın yaşandığı yere güvenlik şeridi çeken polisler ile ölen şahsın yakınları olduklarını iddia eden bazı vatandaşlar arasında zaman zaman yaşanan arbede uzun süre devam etti. Polis, güvenlik şeridini aşmak isteyen kalabalığı havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Kazayı duyup olay yerine gelen bazı vatandaşlar ise yerde yatanın kendi yakınları olduğunu düşünerek baygınlık geçirdi. Olay yerinde baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLCULARLA BİRLİKTE KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ardından cenaze aracına konulan ceset, otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs şoförünün ise kaza sonrası mahallelinin saldırısına uğraması üzerine otobüste bulunan yolcularla birlikte bölgeden kaçarak uzaklaştı.

YERDEKİ KANLARI POLİS TEMİZLEDİ

Cesedin kaldırılmasının ardından belediyeye ait temizlik aracı gelene kadar yerdeki kanları eline hortum alan polisler temizlemeye çalıştı. Polis memurları hortumla su sıkarken belediye temizlik işçisi ise süpürgeyle yerdeki araç parçalarını topladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.