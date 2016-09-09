Reis galiba beni çağırıyor

15 Temmuz’da Erdoğan’ın çağrısıyla çıktığı Köprü’de darbecilerin üzerine bayrakla yürürken vurulan gazi Harun İlkhan hastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği hediyeyi açtı. Kutudaki kravatı gören İlkhan ‘Öyle mutlu oldum ki. Galiba Reis beni çağırıyor, kravatı tak gel diyor’ diye espri yaptı

Darbeye kalkışan hainlerin üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayrağıyla yürüyen ve bir keskin nişancı tarafından vurulan demokrasi gazisi Harun İlkhan'ın (32) tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir hediye aldığını söyleyen İlkhan "Bana çok şık bir kravat göndermiş. Öyle mutlu oldum ki yaşadığım her şeyi unuttum. Galiba beni davet ediyor. 'Gelirken bu kravatı da tak' demek istiyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'dan da bir mektup aldığını belirten İlkhan, Haydarpaşa Numune Hastanesi Validebağ Fizik Tedavi Merkezi'ndeki odasında tüm hediyelerini büyük gururla baş köşede tutuyor. Odada Türk bayrağı asılı. O gece yaşadıklarını SABAH'a anlatan İlkhan, şunları söyledi:



2 SAT YÜRÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sokaklara çıkın' çağrısını duydum. Taşdelen'den Kısıklı'ya tam 2 saatte yürüdüm. Sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştım. F-16 tepemde uçuyordu. Gişelerin oraya vardığımda yere düşmüş bir Türk bayrağı gördüm. Hemen onu kaldırdım. Hainlerin üzerine elimdeki Türk bayrağı ile yürümeye başladım. Tam o sırada keskin nişancı tarafından vuruldum. Kurşun karın boşluğumdan girmiş, sırtımdan çıkmış. 16 gün yoğun bakımda kaldım. Günlerce uyutuldum.

Gözümü açınca babama "Vatan kurtuldu mu? Darbe tehlikesi geçti mi?" diye sordum. Babam da "Tamam oğlum, sen rahat ol. Vatan kurtuldu" dedi. Saatlerce ameliyatta kalmışım. 1.5 ayı aşkın zamandır hastanede tedavim sürüyor. Merminin geçtiği yerde sinirler hasar gördüğü için sağ bacağımda his kaybı oldu. Diğer kontrollerin yanı sıra fizik tedavi süreci de devam ediyor.

Kurban Bayramı'nda hastanedeyim. Daha günlerce hastanede olacağım. İyi olayım da burada olayım. İnsanlar darbe döneminde bir ekmeğe hasretmiş. Benim babam fırıncı. Kenan Evren'in darbe yaptığı dönemleri anlatır. 'İnsanlar bir ekmek alamazdı' der. Bu ülke bir daha darbe yaşamayacak. Hainlere dersini bildirdik.

Son günlerde beni en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığım hediye mutlu etti. Reis kravat gönderdi. Öyle şık bir kravat ki. Galiba beni bir yere davet etmek isiyor. 'Gelirken kravatını tak 'demek istiyor.



BAŞBAKAN DA MEKTUP YOLLADI

İlkhan'a Başbakan Yıldırım da bir mektup gönderdi. Yıldırım imzasını taşıyan mektup şöyle: Aziz gazimiz, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yapan hain FETÖ/PDY terör örgütüne karşı, vatan, millet, bayrak, devlet, ezan diyerek en değerli varlığınızı, canınızı ortaya koyarak meydanlara çıktınız ve meşum darbe girişimini engellediniz. Değerli kardeşim, söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu ispat ederek, demokrasi tarihimize adınızı altın harflerle yazdıran kahraman vatan evladısınız. Bu vesile ile siz değerli kardeşimi milletin adına yürekten tebrik eder, Rabbimden acil şifalar diler ve hayırlı ömürler dilerim. Saygı ve sevgilerimle.