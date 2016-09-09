Yaz saatiyle 2.5 milyar tasarruf

Türkiye artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalacak. Bu sayede sadece kamunun kullandığı 08.00- 17.00 arasında yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanacak. Özel sektör de dikkate alındığında rakam 2.5 milyara kadar çıkabilecek

Gün ışığından daha fazla yararlanmak, böylece daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için 7 ay boyunca kullanılan yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1972'den bu yana her yıl uygulanan yaz saati ile ilgili çalışmasını tamamladı. Buna göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalacak.



KARANLIKTA MESAİ YAPAN YOK

Türkiye böylelikle sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 ya da 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2.5 milyar liraya ulaşabilecek. Son yıllarda sık sık gündeme gelen ancak hayata geçmeyen "Yaz saati uygulamasının kalıcı olması" ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Bu kapsamda Türkiye'nin gün ışığından en fazla yararlanacağı mesai saatleri ortaya çıkarıldı. Bu mesai saatlerine göre, yaz saati uygulamasının kalıcı olması halinde ne kadar elektrik kullanımından tasarruf edileceği hesaplandı. Çalışmaya göre, Türkiye'nin en doğusu Iğdır ile en batısı İzmir Karaburun arasındaki saat farkı 1 saat 16 dakika. Kış saati uygulaması ve yaz saati uygulaması açısından mesai saatleri sırasıyla 08.30 ve 09.00 olarak değerlendirildiğinde, sabah saatlerinde her iki zaman diliminde de karanlık zaman dilimi oluşmuyor. Mesai saati başlangıcı 08.00 olarak değerlendirildiğinde sadece ocak ayı içinde yaz saati uygulamasında 20 dakikalık bir karanlık zaman dilimi oluşuyor.

2.5 MİLYAR LİRAYA KADAR TASARRUF

Yapılan çalışmada, tüm yıl boyunca GMT+3 olarak yaz saati uygulanmasının gerek aydınlatma amaçlı elektrik tüketimi açısından tasarruf sağladığı, gerekse aydınlıkta kalma süreleri açısından daha olumlu olduğu tespit edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Yaz Saati Uygulaması Etki Analiz Sonuç Raporu'nda gün ışığından en fazla yararlanılan mesai saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. Yaz saati uygulaması sabit kaldığında, bu saatler için Türkiye toplam elektrik tüketiminde yüzde 1.32 yani 2.3 TWh tasarruf sağlayabilecek. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon lira olarak hesaplandı.

SOSYAL HAYAT İÇİN DE ÖNEMLİ

İTÜ'nün raporunda yaz saati uygulamasının getirdiği faydaların yalnızca tasarrufla sınırlı olmadığı da belirlendi. Sosyal hayat açısından da yaz saati uygulamasının olumlu sonuçları olacak. Kış saati ve yaz saati uygulamasının geçiş dönemlerinde yani mart ve ekim GMT+2- GMT+3 geçiş haftalarında yaşanan psikolojik uyum problemleri de ortadan kaldırılmış olacak. Raporda, tasarruf, mesai ve eğitim saatlerinde karanlık sürenin azalması, geçiş dönemindeki psikolojik ve sosyolojik olumsuzlukların giderilmesi başlıklarında üç parametrede analiz yapıldığında, yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılmasının olumlu olacağı tespiti yapıldı.