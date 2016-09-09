Yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 13 yaşındaki yeğeni Tunahan Gedik'i kurtarmak için suya atlayan 42 yaşındaki Hamza Büyük, akıntıya kapılıp boğuldu.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Gedik, oğlu Tunahan ve kayınbiraderi Hamza Büyük'ü de yanına alarak 01 EGJ 16 plakalı kamyonetiyle sulama kanalı kenarında geldi. Burada kamyonetini, sulama kanalına inen rampaya park eden Turan Gedik, oğlu ve kayınbiraderiyle aracı yıkamaya başladı. Aracı yıkarken dengesini kaybeden Tunahan Gedik, sulama kanalına düştü. Çocuğun suda sürüklendiğini gören babası ve dayısı, kanala atlayarak kurtarmaya çalıştı. Ancak, akıntı nedeniyle Turan Gedik ve Hamza Büyük de sürüklenmeye başlayınca, imdat çığlıklarıyla çevreden yardım istediler.



Çığlıkları duyup yardıma koşanlar baba Turan ve oğlu Tunahan Gedik'i sudan çıkartmayı başardı, Hamza Büyük'e ulaşılamadı. Sudan çıkartılan baba ve oğul, ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Polis ve itfaiyenin arama çalışmaları sonrası yaklaşık yarım saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta sudan bilinci kapalı çıkarılan Hamza Büyük de hastaneye kaldırıldı.



Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Büyük doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirirken, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavisi devam eden Turan Gedik ve oğlu Tunahan Gedik'in durumlarının iyi olduğu belirtildi.