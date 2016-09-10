15 Temmuz belgeseli

Sabah ve aHaber Muhabiri Kenan Gürbüz, FETÖ’cü hainlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otele saldırısı ve sonrasında yaşananları belgesel filminde mercek altına aldı

Sabah Gazetesi ve aHaber Muhabiri Kenan Gürbüz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından darbeci hainlerin, Marmaris'teki otele yönelik düzenlediği saldırı, o gece yaşananlar ve suikast timinin yakalanması için yapılan operasyonları anlatan bir belgesel hazırladı.

KİTABINI DA YAZDI

"Direniş Ateşinin Yakıldığı Yer: Marmaris" isimli 1 saat 20 dakikalık belgeselde Muğla Valisi Amir Çiçek, milletvekilleri, gazeteciler ve o gecenin kahramanları, yaşananları anlatıyor. Gürbüz, yine o gece yaşananları anlatan 120 sayfalık kitap yazdı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilk gösterimi yapılan belgeselde konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, "Otele girmişler, tabi ifadelerden anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın özel korumasına yaptıkları işkenceler ayrı bir konu. Orada bir kadın polisimize işkence yapıyorlar. bir emniyet amiri arkadaşımız bu hainlerin yaptığı işkencelere şahit olmuş. Hainler 'Biz birinci adamı almaya geldik. O nerede onu gösterin bize, hangi odada kalıyor' diye sürekli bağırıyorlar. Bunların amacı belli. O derece planlı gelen adamlar"dedi.

İSVİÇRE'DEN UÇAK GELDİ

15 Temmuz gecesi ruhsatlı 2 silahını alarak çatışmanın yaşandığı bölgeye giden AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, "İsviçre'den Dalaman'a gelen bir uçak var. Yazışması 2 ay önceden başlamış ve defalarca saati ileriye veya geriye alınmış bir uçak. 15 Temmuz sabahı Dalaman'a gelen ve 7 yolcusu bulunan bir uçak. Bu uçaktaki 7 kişi kimdi ? Amaçları neydi? Yolcular, uçaktan indikten sonra içinde helikopter ve helikopter pisti bulunan bir lüks yata geçmişler. Bunların araştırılması lazım" dedi. Belgeselin yönetmeni Kenan Gürbüz, "2 polis memurunun şehit olduğu o gece, ateş kusan helikopterlere aldırış etmeden, kurşun yağmuru altında görüntü ve fotoğraf çekmeye çalışan birkaç cesur gazeteci ile tabancaları ile helikopterlere ateş eden kahraman polisler bana göre tarihe geçti" dedi. Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, Gürbüz'e hazırladığı belgesel ve kitap için bir plaket takdim etti. Belgeseli AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, STK temsilcileri ve vatandaşlar izledi. "Direniş Ateşinin Yakıldığı Yer: Marmaris" adını taşıyan belgesel ve kitabın 3 farklı bölümden oluşacağına işaret eden Gürbüz, "İlk iki bölümde suikast girişiminin yaşandığı gece ve suikast timinin yakalanma sürecini tanıkların gözünden ele aldık. Son bölümde ise o gece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olan yetkililerin ve siyasilerin gözünden o gece yaşananların bilinmeyen yönlerini anlattık. Kamuoyunun merak ettiği soruların yanıtlarını aradık" diye ifade etti. Gürbüz, Anadolu Ajansı'nda görev yaptığı dönemlerde Afganistan, Irak, Suriye, Somali ve Kenya'da görev yapmış ve haberleriyle bu bölgelerdeki mazlumların yaşadıklarına dikkat çekmişti.