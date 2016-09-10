Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Ankara'da ters yönden giden aracın sebep olduğu trafik kazasında, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.



Kaza saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik caddesi üzerinde ters yönde seyreden 06 ER 705 plakalı araç, Yenimahalle Belediyesi'nin önünde 06 VYH 88 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 VYH 88 plakalı otomobil, cadde üzerinde ters dönerek 06 AD 8302 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan kaçmak için yol kenarına savrulan 06 T 0314 plakalı ticari araç ise kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın ardından 06 ER 705 plakalı araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi, 06 AD 8302 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken 06 VYH 88 plakalı otomobilin sürücüsü aracının içinde sıkıştı.



Kazayı fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, 06 VYH 88 plakalı otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, itfaiye erlerinin çıkardığı yaralıyı ambulansa alarak hastaneye nakletti. Diğer yaralılara da olay yerinde ilk yardımda bulunan sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürdü. Kazanın meydana geldiği İvedik Caddesi'ni tek taraflı trafiğe kapatan itfaiye ekipleri, patlama riskine karşı 06 ER 705 plakalı aracın motor kapağını açarak aküsünü çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen polis ekipleri ise başka kazalar yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçlarda yaptığı incelemelerin ardından 06 ER 705 plakalı otomobilin içinden çıkarılan alkol şişeleri dikkat çekti.



Kazanın görgü tanığı Hasan İnan isimli vatandaş, "06 ER 705 plakalı aracın ters yönden gelip direkt üç arabanın içine girdi. Belediyenin önünden ters yönden girdi caddeye. 3, 4 yaralı vardı, ambulanslar götürdü. Beyaz arabadaki şoför sıkışmıştı, itfaiye çıkardı. 'Nefes almakta zorlanıyor' dediler sıkışan şoför hakkında, inşallah iyi olur" diye konuştu.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.