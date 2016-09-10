Sinemanın kalbi Antalya’da atacak

16 Ekim’de başlayacak Uluslararası Antalya Film Festivali’nin lansmanı İstanbul Sortie’de yapıldı

Bu yıl 16-23 Ekim arasında sinema şenliği yaşatmaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali için İstanbul'da Sortie sponsorluğunda görkemli bir lansman yapıldı. Sanat dünyasından renkli isimlerin katıldığı gece, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Festival Direktörü Elif Dağdeviren'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

'OSCAR GİBİ OLSUN'

Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalde ödül geceleri kıyafetleri hakkında, "Biz de istiyoruz ki herkes papyonlu, özel kıyafetler giyerek kurallara uysunlar, maalesef bazı arkadaşlar bunu tercih etmiyorlar. Umarım Oscar Ödülleri törenlerinde olan şıklık bizde de olur" dedi. Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardiue'nun festivale geleceği açıklanmıştı, Türel, "Başka sürpriz bir isim görecek miyiz?" sorusuna da "Bir kaç kişi ile daha görüşmeler devam ediyor, anlaşma imzalanınca sizlerle paylaşacağız" diye yanıt verdi. Yavuz Bingöl ise, "Açılışta Suriyeli çocuklar ile koro yapabiliriz, sürpriz olsun" dedi. ABD tatilinden dönen oyuncu Ceyda Ateş (en sağda), "Heyecanlı bir organizasyon oluyor " diye konuştu. Gecede oyuncu Asena Tuğal (sağda) da şıklığıyla dikkat çekti

FESTİVALİN 15 TEMMUZ'A ÖZEL BÖLÜMÜ: GÜNEŞ TUTULMASI

Bu yıl festivalde ayrıca dünyanın görmezden geldiği mülteciler meselesi ile Türkiye'nin yaşadığı kanlı darbe girişimiyle ilgili iki de bölüm bulunuyor. "Güneş Tutulması" bölümüyle Türkiye'de yaşanan kanlı darbe girişimi ile ilgili birçok film seyirciyle buluşturularak tüm dünyaya demokrasinin önemi gösterilecek.