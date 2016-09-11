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Arazi anlaşmazlığı sında bıçaklanarak öldürüldü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 17:17

’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı R.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan 56 yaşındaki Zeki Atasoy hastanede öldü.

Olay Kavala Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Zeki Atasoy ile R.A. arasında çıkan tartışma ya dönüştü. Kavga sırasında R A.'nın göğsünden bıçakladığı Zeki Atasoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şyayamını yitirdi. R.A. olaydan sonra gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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