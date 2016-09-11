Trabzon’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı R.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan 56 yaşındaki Zeki Atasoy hastanede öldü.

Olay Kavala Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Zeki Atasoy ile R.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R A.'nın göğsünden bıçakladığı Zeki Atasoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şyayamını yitirdi. R.A. olaydan sonra gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.