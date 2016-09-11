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Arefe günü nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 18:39
Arefe günü nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?
Arefe günü nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

Vatandaşlarımızın coşkuyla beklediği Bayramı geldi çattı. Bugün yani Arefe günü nasıl namaz kılınır? Arefe gecesi kılınacak namazlar, Arefe gecesi hangi dualar ve sureler okunur? İşte tüm detaylar...

Bayramı arefe günü geldi çattı. Büyük bir heyecanla beklenen ve Müslümanlar tarafından bayram sevincinin hissedildiği bu anlamlı arefe günü kılınabilecek namazlar ve edilebilecek duaları haberimizde bulabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ DUALARI VE ZİKİRLERİ

1. Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey;in kadîr.

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