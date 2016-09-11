Avcılar'da 26 araç kundaklandı

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde iki sokakta park halinde toplam 26 araç kundaklandı. İddiaya göre sabah 04.30 sıralarında yüzleri maskeli kişiler 26 aracı benzin dökerek kundakladı. Alev alan araçları mahalleli itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarında bulundu. Edinilen bilgiye göre ellerinde benzin ve meşaleyle sırasıyla araçları ateşe veren kişi yada kişiler olay yerinden meşalelerini bırakarak kaçtı. Polisin etraftaki güvenlik kameralarını ve MOBESE'leri inceleme altına aldı. Büyük maddi hasarın olduğu olayda polis inceleme başlattı.