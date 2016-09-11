Bartın’da kaza: 5 yaralı

Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozcağız-Çaycuma karayolu Bedil Köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametinden gelmekte olan iki otomobilden biri Bedil istikametine dönmeye çalıştığı esnada arkadan gelerek sollama yaptığı iddia edilen diğer araç ile çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, E.K. idaresindeki 67 DE 626 plakalı araçta sürücü ile birlikte aynı aileden A.K.,G.K.,M.K. ve A.K olmak üzere 5 kişi yaralandı. İ.K. idaresindeki HER IM 283 plakalı araçta bulunanlardan yaralanan olmadı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

