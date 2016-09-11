Bayram namazı saat kaçta? (İl il bayram namazı saatleri 2016)

2016 Kurban Bayramı 12 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta olacak? İşte il il Bayram Namazı saatleri...

2016 yılı Kurban Bayramı 12 Eylül Pazartesi sabahı kılınacak bayram namazı ile başlıyor. 4 gün süren Kurban Bayramı birlik ve beraberliğin daha fazla önem verildiği günlerden...

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte sabah bayram namazına gidecekler bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, Kurban Bayramı namaz saatlerini yayımladı. Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 07:22, Ankara'da 07:06, İzmir'de 07:29'da kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri..

2016 İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:57

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:16

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:26

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:02

AMASYA AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:02

AMASRA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:54

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:15

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:27

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:30

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:27

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:26

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:08

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:34

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:37

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:18

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:36

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:29

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:11

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:17

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:21

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:32

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:03

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:58

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:22

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:37

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:13

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:31

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:41

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:40

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:16

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:49

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:44

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:40

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:23

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:54

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:22

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:16

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:50

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:07

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:05

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:02

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:56

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:04

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:29

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:01

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:50

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:18

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:08

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:18

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:28

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:35

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:00

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:25

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:59

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:59

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:46

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:53

RİZE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:36

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:16

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:52

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:30

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:57

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:50

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:43

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:28

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:28

TOKAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:51

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:39

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:40

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:20

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:21

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:59

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 07:10

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.