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Beyoğlu'nda restorana ateş açıldı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 02:39 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 03:12
Beyoğlu'nda restorana ateş açıldı
Beyoğlu'nda restorana ateş açıldı

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan ünlü restorana otomobille gelen kişi yada kişiler araçtan ateş ederek dükkan sahibini ve bir çalışanı vurarak kaçtı

İddiaya göre olay, saat 00.30 sıralarında Sütlüce, Mahallesi Karaağaç Caddesi 86 numaralı adreste bulunan restoranın önünde gerçekleşti.

Olay yerine siyah bir araçla gelen kişi yada kişiler dükkana doğru ateş ederek restoran sahibi Kemal Saran'ı başından ve bir çalışanını da kolundan vurdu.

Olayı görenler hemen ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede gelen ambulans yaralıları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırdı.

Kolundan yaralanan çalışan ayakta tedavi edilirken, Saran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisleri restoran ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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