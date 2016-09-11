Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişle mücadele çalışması yürüten, "TCSG-106" bot komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Afganistan, Mali, Suriye ve Eritre uyruklu 50 kişiyi yakaladı.

Daha sonra Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.