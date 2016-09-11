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'de 50 yabancı uyruklu yakalandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 17:18

'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 50 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişle mücadele çalışması yürüten, "TCSG-106" bot komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu , Afganistan, Mali, ve Eritre uyruklu 50 kişiyi yakaladı.

Daha sonra Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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