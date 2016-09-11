12 Eylül Pazartesi (yarın) müslüman dünyasının coşkuyla beklediği Kurban Bayramı. Bu önemli gün vesilesi ile Kurban keserken hangi dua okunur, Kurban nasıl kesilir gibi soruların yanıtını sizler için derledik. İşte Kurban keserken okunacak dua ve Kurban kesme usulleri...

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşların aklına takılan birçok sorunun cevabının sizler için derledik. ''Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken hangi dualar okunur?'' gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Hayvanı kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırıp, "Bismillâhi Allahu ekber" diyerek kesmelidir. Kurbanı vekilin kesmesi hâlinde kurban sahibi de oradaysa besmele çeker. Kurban kesilirken çevre temizliğine ve sağlık kurallarına uyulmalıdır.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

Kurbanlık hayvan yere yatırılırken aşağıdaki ayetler okunabilir.

"Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm suresi, 79. ayet.)

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb'i Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. ("En'âm suresi, 162, 163. ayetler.)

Daha sonra, "Ey Allah'ım, dostun İbrahim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur." şeklinde bir dua edilir ve ardından tekbir getirilir.

Ayrıca aşağıdaki ayetler de genel anlamda kurban ibadeti ile ilgilidir:

- "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…" (Hacc 22/34)

- "... kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allâh'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin."(Hacc 22/28)

"Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allâh'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yeyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik." "Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin takvanız (O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadet) dir." (Hac 22/36;37)

Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin ibadet amaçlı birer uygulama olduğu açıktır. Bu amaçla kesilen hayvanların, et ve kanlarının Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun vurgulanması kurban kesmenin ibadet olduğunun açık göstergesidir.

KURBAN KESİLİRKEN BESMELE ÇEKMENİN HÜKMÜ NEDİR?&NBSP;

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir.

Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu ayetler okunur:

Okunuşu: Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi Rabbi'l-Âlemîn lâ şerîke leh. Ve bi zalike umirtü ve ene evvelü'l müslimîn. (En'am 6/ 162-163)

(En'am 6/ 79)(Okunuşu: İnnî veccehtü vechiye lillezî fatare's-semâvâti ve'l-arda hanîfen ve mâ ene min'el-müşrikîn.)

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.