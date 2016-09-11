Öğretmen, altıncı kattan ölüme atladı

Denizli'de tarih öğretmeni 41 yaşındaki Ümit Yavaş, kaldığı otelin altıncı katından atlayarak yaşamına son verdi.

Tarih öğretmeni Ümit Yavaş, önceki gün 15 Mayıs Mahallesi'ndeki Otobüs Terminali karşısındaki bir otele gelerek bir oda kiraladı. Gün boyu odasında kalan Yavaş, dün saat 20.00 sıralarında pencereye çıkıp, kendini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Yavaş, yaşamını yitirdi. Yavaş'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerinde incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Adıyamanlı olan Yavaş'ın bankalara yüklü miktarda borcu olduğu bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.