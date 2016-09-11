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Şehit Astsubay Halisdemir için 'de anıt yapıldı

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 23:18
Şehit Astsubay Halisdemir için Rize'de anıt yapıldı
Şehit Astsubay Halisdemir için Rize'de anıt yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş için Boğaz Mahallesi'nde anıt yapıldı.

Belediye Başkanı Reşat Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, şehit Astsubay Halisdemir'in ismini kentte yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için anıt yaptırdıklarını belirtti.

Vatanına sahip çıkmak için canını hiçe sayan Halisdemir'i ölümsüzleştirmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kasap, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda milletimizin varlığı, şehit gibi insanların özverisiyle can veren kan döken insanların sayesinde oluyor. Böyle kahramanlarımızı ve o geceyi her hatırlamak anlamında bu tür yaklaşımlar bizim boynumuzun borcudur."



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