Sinop'ta taşlı sopalı kavga çıktı

Durağan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sinop'un Durağan ilçesinde, iki grup arasında çıkan arbede sonucu 8 kişinin yaralanması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sinop Vali Vekili Ekrem Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki grup genç arasında çıkan kavga sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını söyledi.

İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürünün olay yerinde olduğunu aktaran Yaman, "İl merkezinden ilçeye takviye güvenlik gücü gönderdik. Kaymakam Bey tarafından ilçede sokağa çıkma yasağı uygulandı. Olay tarafımızca kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Yaman, hastanede tedavi altına alınanlardan 2'sinin tüfekle, diğerlerinin ise darp sonucu yaralandığını kaydetti.

AK PARTİLİ MAVİŞ : KAVGANIN NEDENİ ETNİK VEYA SİYASİ DEĞİL



Sinop'un Durağan İlçesi'nde yaşanan gerginlik ile ilgili olarak Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş açıklama yaptı. Olayın bir siyasi, ideolojik veya etnik sebepten çıkmadığını belirten Maviş, "Gençlerin kişisel kavgalarından dolayı çıkan bir kavga. Burada iki farklı olay var. Birincisi, iki genç dün akşam, kavga ediyorlar. Polis tarafından gözaltına alınmışlar. Bugün öğle saatlerinde serbest bırakılmışlar. Gençler kendi yakın arkadaş çevrelerini de alarak tekrar bir kavgaya tutuşmuş. Birinci olay bu. İkinci kavga ise, kurban bayramı nedeniyle bir gencimiz bıçak biletmiş. Fakat parasını vermek istememiş. Bu nedenle esnaf ile arasında kavga çıkmış. Tabi ilçe küçük olunca, bir de bayram arefesi sokaklar kalabalık. Herkes toplanmış ve olaylar büyümüş. İlçe küçük olunca polis sayısı da az. Bu nedenle Kaymakamlık da olayları yatıştırmak ve daha büyük provakasyonlara imkan vermemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Çevre ilçelerden de takviye geldi. Olayın dediğim gibi herhangi bir ideolojik ve etnik dayanağı yok" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, olayın etnik ya da siyasi sebepten çıkmadığını, gençlerin kendi arasındaki kişisel kavgasından meydana geldiğini söyledi. Emniyet güçlerinin duruma hakim olduğunu belirten Maviş, toplumsal tansiyonun biraz yüksek olduğunu, bunun için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu olaya yol açanlar gözaltına alındıktan sonra tekrar normale dönüleceğini ifade etti. Maviş, "Olaylarda ölü yok, 8 yaralımız var" dedi.











