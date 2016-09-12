Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kırklareli'nde 4 saat içinde 4 kişi, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Kente bağlı ilçelerde bayram dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında kendilerini yaralayarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 4 kişi, kentteki hastanelere gitti.

Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

ACİL SERVİSLER YARALI KASAPLARLA DOLDU

Adana'da da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan amca ve yeğen ise yaşadıkları olayı gülümseyerek anlattı. Amca, önce kendisinin yaralandığını, sonra ise yeğeninin yaralandığını söyledi.

Bir vatandaş kesmek istediği büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu ayağından yaralanırken, kurbanlığı kamyonetin kasasından indirirken kasanın kafasına çarpması sonucu kanlar içinde kalan kadın da hastaneye getirildi.

Hastaneye gelen bazı yaralılar ise kurban keserken yaralandığını gizlemeye çalıştı. Hastaneye gelen bir kişinin parmağının koptuğu öğrenildi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görüldü. Saat 10.00'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 50'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.