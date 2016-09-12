Bayramın ilk günü kurbanlık fiyatları düştü

Sakarya'da kurulan canlı hayvan pazarında bayram hareketliliği devam ederken, büyükbaş hayvanlarda fiyatlar arife gününe göre yaklaşık 2 bin liraya kadar düştü.

Erenler ilçesinde kurulan hayvan pazarında, besiciler, kurbanlık fiyatlarının düşmesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.

Ağrı'dan gelen besici Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 tosun getirdiğini ancak 12 tanesini satabildiğini söyledi. Arife gününe göre fiyatların 2 bin liraya kadar düştüğünü ifade eden Demir, "Dün 8,5 bin lira istediğimiz tosuna bugün 7,5 bin liraya alıcı bulamıyoruz. Müşterinin birisi 6,5 bin lira verdi. Alıcı az da olsa geliyor ama kelepir fiyatına istiyorlar." diye konuştu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinden gelen Cemalettin Beyaz ise pazara küçükbaş ve büyükbaş hayvan getirdiğini, karının geçen yıla göre daha az olduğunu aktardı.

Bu yıl hayvanların maliyetinden zarar ettiklerini söyleyen Beyaz, şunları söyledi:

"25 tosun getirdim 5 tane kaldı. Zararına sattık, ucuza gitti. Bayramdan önce 18 lira kilo fiyatı veriyorlardı, bugün 15 lira istiyorlar. Şimdi nasıl vereceğiz, nasıl kazanacaksın. Bugün fırsatçılar geliyor fiyatları dipten istiyorlar. Hiç üreticiyi düşünmezler. Bunlar yem yiyor, yem pahalı, saman pahalı. Hayvanları alırken de pahalı aldık zaten, sattığımız fiyatlar kurtarmıyor. Bu yıl İstanbul ve Kocaeli'de daha az hayvan satabildik. Orada da hayvanlarım vardı çoğunu satamadık geri gelecek."

"KAPORASINI VERİP HAYVANINI ALMAYAN ÇOK KİŞİ VAR"

Besici Habib Düzcü de hayvanlarını Ağrı'dan İstanbul'a götürdüğünü orada satamadığı için Sakarya'ya getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Pazara getirdiği 40 tosundan 20 tanesini satabildiğini kaydeden Düzcü, "Arife gününe göre fiyatlar düştü. Kasaptaki et fiyatından kurban almaya çalışıyorlar. Arife gününe göre fiyatlar düşünce kurbanı alan çoğu kişi cayıyor. Kaporası da yanıyor. Kaporasını verip hayvanını almayan çok kişi var. Daha önce 10 bin liraya tosun alan bir kişi, bayramda 8 bine düşünce verdiği 200 lira kaporayı yakıp düşük fiyattan tosun alıyor. Yapacak bir şey yok olan gene bize oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan küçükbaş hayvan satıcıları ise fiyatların çok fazla bir miktarda düşmediğini ve hayvanların çoğu satıldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.