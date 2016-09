FETÖ’nün panzehiri Anadolu Müslümanlığı

Prof. Nihat Hatipoğlu: FETÖ’cü zalimler başarılı olsaydı, Türkiye’de engizisyonlar kurulacaktı. FETÖ gibi örgütlere karşı reçete Anadolu Müslümanlığı’dır. Aşırılıklardan arındırılmış bir din anlayışı tek çözümdür

İslam dünyası Kurban Bayramı'na buruk giriyor. İslam coğrafyasının birçok bölgesinde iç savaş ve kaos hüküm sürüyor. Türkiye ise FETÖ, PKK ve DAEŞ ile topyekün mücadelesini sürdürüyor. Peki İslam dünyasının içinden FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleri nasıl çıkıyor? Yeni FETÖ'ler çıkmaması için neler yapmak gerekli? Tüm bu soruları ekranların sevilen ismi ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na sorduk.



KİMSEYE ACIMAZLARDI



Hocam darbe girişimi haberini aldığınızda ne düşündünüz?

Rabbimizin Türkiye'ye bir rahmeti ve mağfireti varmış ki 15 Temmuz darbe girişimi bu örgütün kursağında kaldı. Cumhurbaşkanı'nın dik duruşunu ve bu milletin direnişini hesaba katmamışlardı. Onlar bir hesap yaptı ama Allah'ın da bir hesabı vardı. O gece abdestimi aldım ve iki rekat namaz kıldım. Bu, hacet yani ihtiyaç namazıydı. "Ülkemizi ve Cumhurbaşkanı'mızı koru yarabbi. Bu ülkenin bütün evlatlarını muhafaza et, zalimlere fırsat verme" dedim. Çünkü bu FETÖ'cü zalimler başarsalardı Türkiye'de engizisyonlar kurulacaktı. Kimseye acımayacaklardı.







FETÖ nasıl bu hale geldi?

Tutuklananların itiraflarında mehdiliğin şahsi manevisinin bu örgütte tezahür ettiğine inandıklarını görüyoruz. FETÖ, bu insanları seçilmiş insanlar olduklarına inandırdı. Buna inanan insan, tanklarla insanları da ezebilir, uçakla bombalayabilir de. Doğru olan Allah ve Rasulü'dür. Onun dışındaki her şey eğri ve yanlıştır.



Bu tür yapılara karşı neler yapılmalı?

Her cemaat ve sivil kuruluş kendini kontrol etmeli. FETÖ, güç zehirlenmesine girerek kendinden farklı düşünen kimseye yaşam hakkı tanımadı. Hiçbir cemaatin devlete sızmak gibi bir hedefi olmamalı. Kendini herhangi bir cemaate yakın gören bir insan, o göreve ehil ise istediği yerde özgürce görevini yapabilmeli. Sadece bir cemaat üyesi olduğu için değil. Devlete ve ülkesine değil mensubu olduğu cemaate çalışıyorsa bu hatalıdır. FETÖ'nün sapması böyle başladı.



Bu konuda cemaatlere ne tür görevler düşüyor?

Müspet manadaki cemaat önderleri takipçilerine kendini doğru tanımlamalı. "Ben bir kulum, havada uçmuyorum, suyun üzerinde yürümüyorum, mahşerde sizi ben cennete götüremem. Allah'ın mağfiretine muhtacım, kabirde sorularınızı cevaplayamam, günahlarınızı affettiremem" demeleri gerekiyor.



BENİ DE HEDEF ALDILAR



Çözüm nedir peki hocam?

Çözüm Anadolu Müslümanlığı'dır. Anadolu Müslümanlığı derken, cami cemaatini ve Hz. Peygamber'in adı anıldığında elini kalbine götüren teyzeyi kastediyorum. Düşmanlık yok, kin yok, aşırılık yok, ihanet yok. Zafiyet ve eksiklik olabilir. Ama içinde Kuran'a iman var. Hz. Peygamber'i kabul etmek var. Aşırılıklardan arındırılmış bir din anlayışı tek çözümdür. Bir imam hatip mezunundan -istisnalar hariç- FETÖ'ye kul köle olacak bir adam yetiştiremezsiniz.



Bir dönem sizi de hedef aldıklarını biliyoruz. Size yönelik ilk saldırıları ne zaman başladı?

Ben çocuğumu bunların okulundan aldıktan sonra saldırıya başladılar. 17/25 Aralık operasyonundan sonra "İyi ki Tayyip Erdoğan var" şeklinde yazılarım ve konuşmalarım oldu. Saldırılar daha da sıklaştı.



Ne tür saldırıları oldu?

Her ramazan öncesinde beni hedef aldılar. Kanaltürk, Bugün TV, Samanyolu TV'de "Bu adamı izlemeyin" diye açık açık kara propaganda yaptılar. 12-13 yıldır bu ekranlarda konuşuyorum. Bu örgütü çok eleştirdim. "Dinlerarası diyalog" ve "İbrahimi dinler" projelerini çok eleştirdim. Bu çalışmalar hep midemi bulandırmıştır. "Peygambersiz bir din" projesine doğru gittiğini söyledim.



'ET YİYORLAR AMA KURBANA KARŞILAR'



Hayvanseverlerin kurban kesimi itirazlarına ne diyeceksiniz?

Canları isteyince tüm et ürünlerini yiyorlar. Kurban dışında kesilen hayvanların etlerini yemekte bir mahzur görmeyip kurbanda hayvan kesilmesini eleştirmek samimi gelmiyor bana. Ayrıca bitkilerin de canı var. Çin kaynakları, bitkilerin de koparıldığında canının yandığını söyler. Bunu ne yapacağız şimdi? Bitki yemeyecek miyiz?



EKOLOJİK İBADET



Bu ibadetin tarihsel geçmişi nereye dayanıyor?

Hz. Adem'den başlayan bir ibadet bu. İslam alimleri Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kıssası ile başlatır kurban ibadetini. O geleneklerin hiçbiri olmasa bile Kuran'da "Rabbin için kurban kes ve namaz kıl" buyurulmaktadır. Ama farz değildir. Hanefiler vacip, Şafiler sünnet der. Hz. Osman'ın her bayram kurban kesmediği söylenir. Farz olarak algılanmasın diye... Kurban bir mucizedir aslında. Yüzyıllardır kurban kesilir ve hiç tükenmez. Aslında kurban doğadaki ekolojik dengeyi de sağlayan bir ibadettir.



ÖNEMLİ OLAN KURBANA EZİYET ETMEDEN KESMEK



Gündemden çıkıp kurbanın anlamı üzerinde konuşalım isterseniz...

Bitkilerin, hayvanların, doğanın bir yaratılış sebebi var. Bütün bu kainat insan için yaratılmış. Bir insan et yemeyebilir. Vejetaryen olabilir. Ama sadece Kurban Bayramı günlerinde kurban kesilmesine karşı çıkmasını anlamamız mümkün değil. Önemli olan hayvanın eziyet edilmeden, hijyenik koşullarda kesilmesi. Allah kurban ibadetini, dalından elma koparır gibi bir şekilde de yapabilirdi. Ama hayvanlar için bunu emrediyor.



Kurban Bayramı'na buruk giriyoruz. İslam dünyasının geleceğine ümitsizlikle bakanlar var.

Ben ümitsiz değilim. Biz çok güçlüyüz. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Çin'deki G20 zirvesinde bunu gördük. Ülkemizde ve İslam dünyasında bir sıkıntı görüyorum. Ama geleceğin çok aydınlık olduğunu düşünüyorum. İslam dünyası bir araya gelebilirse dünyanın geleceğinin Ortadoğu'da olduğunu düşünüyorum. Ümitsiz olmayalım, bu dinin sahibi Allah'tır. Allah bu dine sahip çıkacak birilerini her zaman göndermiştir.