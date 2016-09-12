15 Temmuz gecesi başından vurulan 43 yaşındaki Mehmet Yaman gözlerini açtı ama beyin hasarı nedeniyle en yakınlarını bile tanımıyor

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY'li hainlere direnenlerden biri de 43 yaşındaki Mehmet Yaman'dı. Geçimini elektrik malzemesi satarak sağlayan Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Cuntacıların açtığı ateş sonucu başına şarapnel parçaları isabet eden Yaman, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımda uyutuldu. 25 gün önce de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Demokrasi gazisi Yaman burada gözlerini açtı ama şimdi de kimseyi tanımıyor. Doktorları, şarapnel parçalarının beynin dörtte üçüne zarar verdiğini açıkladı.



'BAYRAM GELDİ AMA BİZİM NEYİMİZE'

Baba Mustafa Yaman ise hislerini şöyle aktarıyor: "Her gün yoğun bakımdayım. Oğlumu 5'er dakika olsun görebilmek için gidiyorum. Öylece bakıyor. Kahroluyorum. Ne beni, ne çocuklarını, ne de eşini tanıyor. 'Hatırla Mehmedim. Uyan oğlum. Vatan kurtuldu' diye onunla konuşuyordum. Daha da aylarca hastanede yatacakmış. Ülkenin bu hainlerden kurtulduğunu bile bilmiyor oğlum. Bayram geldi ama neyimize. Bu hainler bizim paramızla alınan silahlarla bizi vurdular."