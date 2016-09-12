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Hollywood ünlülerinin gözdesi: Şişe çektirme

Hollywood ünlülerinin gözdesi: Şişe çektirme
Hollywood ünlülerinin gözdesi: Şişe çektirme

Alternatif sağlık yöntemlerine başvuran ünlülerin son zamanlardaki gözdesi, kökenli olduğu söylenen şişe çektirme yöntemi. Kan dolaşımını hızlandırmak, vücuttaki iltihap ve ödemin giderilmesinin yanı sıra, acıyan ve ağrıyan bölgelerde iyileşme sağlayan bu yöntemi uygulayanlar arasında , Jennifer Anniston, Kim Kardashian, Justin Bieber ve Helena Bonham Carter da yer alıyor. Bieber, Carter ve Paltrow'un vücutlarının çeşitli bölgelerinde şişe çektirdiklerini gösteren izler görülürken, Anniston'un sırt ağrısı, Kardashian'ın ise ayak ağrıları i bu yönteme başvurduğu biliniyor.

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