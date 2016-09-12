Mars’tan en net kareler

NASA’nın kızıl gezegende görev yapan uzay aracı Curiosity, en detaylı fotoğrafları yolladı. Elde edilen görüntüler, Mars’ın yüzeyinin nasıl oluştuğu ve daha önce yaşam olup olmadığı hakkında bilgi verecek

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2012 yılından bu yana Mars'ta bulunan aracı Curiosity (Merak) en detaylı Mars fotoğraflarını geçen hafta merkeze gönderdi. Curiosty'nin 2014'ten bu yana bulunduğu 5 bin 486 metre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın aşağılarındaki Murrap Tepeleri'nden ilk görüntüler, kırmızı gezegen olarak bilinen Mars'ın yüzeyi hakkında daha çok veri ortaya koydu.

ABD ÇÖLLERİNE BENZETİLDİ

Curiosity projesini yürüten Ashwin Vasavada, bir zamanlar daha yaşanası bir gezegen olan Mars'ın nasıl daha kurak bir iklime ve topoğrafyaya büründüğünü öğrenmek istediklerini belirterek, gelen görüntüleri ABD'nin güneybatısındaki çöllere benzetti. Curiosity'nin üzerindeki Mast isimli kamerayla çekilen görüntülerin, dağın alçak bölümlerinde kum rüzgarlarının oluşturduğu eski kayamsı taşlara benzediği görülüyor. Vasavada yeni görüntülerin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek "Bugün elimizde olan görüntüler, gezegenin yüzeyinin nasıl oluştuğu, bazı kum tepelerinin yeraltısuyu nedeniyle birlikte nasıl kimyasal bir değişime uğrayıp ortadan kaybolduğu veya zaman içinde yüzeyin altına gömüldüğüne ilişkin veriler ortaya koyuyor" diye konuştu. Curiosity'nin dağın alçak tepelerinde görüntü aldıktan sonra yükseklere doğru ilerlediği belirtiliyor. NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı'nın da (ESA) Mars görevi sürüyor. ESA'nın Mars Express uydusu, gezegeni kuşbakışı görüntüleyerek, geçmişte Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırıyor.