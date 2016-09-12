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'da kaçan boğa 1 saat sonra yakalandı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 16:12
Samsun'da kaçan boğa 1 saat sonra yakalandı
Samsun'da kaçan boğa 1 saat sonra yakalandı

'un Atakum İlçesi'nde kesilmek üzereyken kaçan bir boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaçan boğa zabıta ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda uyuşturucu iğne kullanılarak yakalandı.

'un Atakum İlçesi'ne bağlı Beypınar Mahallesi'nde bir boğa, edilmek üzereyken kaçtı. Boğa vatandaşların peşine düşmesi üzerine trafiğin yoğun olduğun Bulvarı'na inerek kaçmaya başladı. Boğayı yakalamakta zorlanan vatandaşlar Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yardım istedi. Atakum Belediyesi Zabıta ekipleri boğayı yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından uyuşturucu iğne kullanarak yakalayıp sahibine teslim etti. Kurbanlık boğa, daha sonra kesildi.

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