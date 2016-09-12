Sancaktepe'de halk otobüsüne silahlı saldırı

Sancaktepe'de, 19S numaralı Özel Halk Otobüsü'ne, otobüs sürücüsünün trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsü tarafından silahla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, otobüs sürücüsü kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Olay, Sancaktepe Atatürk Caddesi Yenidoğan istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan içinde yolcuların bulunduğu 19S numaralı Özel Halk Otobüsü'nün sürücüsü Ferdi Ok, Çekmeköy'de trafikte bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı.

Otomobil sürücüsü, otobüsü Sancaktepe'ye kadar takip ederek, Yenidoğan istikametine seyir halinde olan otobüsün sürücü bölümüne tabanca ile iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi sürücü penceresine diğeri ise sol ön çamurluğa isabet etti.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALI



Olay üzerine otobüs şoförü Ferdi Ok, otobüsü sağa çekti. İçerisinde yolcu dolu otobüste herhangi bir yaralanan olmazken, kırılan cam parçaları otobüs sürücüsünün yüzünde ufak yaralar açtı. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurşunlanan otobüs üzerinde inceleme yaptı. Polis, otobüse silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATTI

Sürücü Ferdi Ok, yaşanan olayla ilgili, "Tartıştık, gururuna yediremedi iki el ateş etti. Tek kişiydi. Seyir halindeydim. Otobüste yolcular vardı. Kadıköy'den Yenidoğan'a gidiyorduk. Benden başka yaralı yok" dedi.