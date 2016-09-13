2 milyon Müslüman hacı oldu

Kutsal topraklarda yaklaşık bir aydır bulunan 2 milyonu aşkın Müslüman, Arafat'ta hacı olduktan sonra şeytan taşladı. Her yıl izdihamlar nedeniyle can kaybı yaşanan taşlamada, olumsuz bir durum yaşanmadı. Arafat ve Müzdelife'deki vakfe dualarının ardından Mina'ya oradan da Cemerat denilen "şeytan taşlama" alanına geçen Müslümanlar, "büyük şeytana" gece yarısından sonra 7 taş attı. Kutsal vazife için cumartesiden itibaren yollara düşen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye geldi. Hacılar Cemerat'a kadar toplam 21 kilometre yolu yürüdü.

KABE'DE TAVAF

Buradaki vakfelerini tamamlayıp şeytanı taşlayanlar, Mescid-i Haram'a ulaştı. İhramlarıyla kutsal topraklarda renkli görüntüler oluşturan Müslümanlar, Kabe'de ziyaret tavafı ve say yaptı, ardından tıraş olup ihramdan çıktı. Böylece 2 milyonu aşkın kişi hacı oldu. Hacılar, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de hem ibadetlerini yapacak hem de büyük, orta ve küçük şeytanı taşladıktan sonra Kabe'de veda tavafının ardından ülkelerine dönmeye başlayacak. Bu arada, Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan örtü, mescit alanı boşaltıldıktan sonra din adamlarının da katılımıyla değiştirildi.