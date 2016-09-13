40 yıllık aşk için bir böbrek ne ki...

Genetik hastalık nedeniyle böbrekleri çalışmaz hale gelen Fadime Atasoy’a ‘nakil şart’ denildi. Zeynel Atasoy 40’ıncı evlilik yıldönümü hediyesi olarak eşine böbreğini verdi

Lise çağında başlayan aşklarını 40 yıl önce dillere destan bir düğün ile taçlandıran Fadime (57)- Zeynel Atasoy (63) çiftinin evlilikleri boyunca 3 çocuğu oldu.

KIZINDA DA HASTALIK ÇIKTI

Üçüncü çocukları Canan'ın genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastası olduğu ortaya çıkınca, doktorları tüm ailenin böbrek kontrolünden geçmesini istedi. Yapılan tetkiklerde ailede aynı hastalığın annede de olduğu belirlendi.

27 YIL MÜCADELE ETTİ

Hem kızının hem de kendisinin iyi olması için 27 yıl boyunca bu hastalık ile mücadele eden Fadime Atasoy, Memorial Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli Medikal Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'e bir yıl önce kontrole giti. Atasoy'un kreatinin değerlerinin yükselmeye başladığı, böbreklerinin çalışmaz hale geldiği tespit edilince böbrek nakli zorunluluk haline geldi. Hastalığı boyunca eşinin yanından hiç ayrılmayan Zeynel Atasoy, karısının böbreğinin çalışmaz hale geldiğini öğrenir öğrenmez bir dakika bile tereddüt etmeden donör olmak için talip oldu. Hemen tetkikler yapılmaya başlandı. Çiftin tüm dokuları uyumlu çıktı. Doç. Dr. Burak Koçak ve Op. Dr. Cihan Karataş, Zeynel Atasoy'dan aldıkları böbreği başarılı bir şekilde 40 yıllık eşi Fadime Atasoy'a nakletti.

ASKERDEN DÖNDÜ, EVLENDİ

Eşine gönüllü olarak böbreğini vererek hayata yeniden tutunmasını sağlayan Zeynel Atasoy, "Ben askere giderken daha lisede okuyan Fadime'ye aşık olmuştum. Vatani görevimi yapıp geldikten sonra evlendik. Düğünümüz günlerce sürmüştü. Hayatımın çiçeği bana birbirinden değerli 3 çiçek daha verdi. Üçüncü çocuğumuz Canan genetik hastalıkla doğdu. Annesinde de aynı hastalık çıktı. Eşimi ve kızımı hastalıkları sırasında hiç yalnız bırakmadım. Gönüllü olarak ona böbreğimi verdim. Evliliğimizin 40'ıncı yıldömü böbrek nakli olduğumuz 20 Ağustos'tu. O gün evlilik yıldönümümüzü kutlayamadık. Hastaneden taburcu edilirken eşime bir sürpriz yaparak burada kutladık" dedi.

EN GÜZEL HEDİYEYİ VERDİ

Eşinin böbreği ile hayata yeniden tutunan Fadime Atasoy ise "Zeynel dünyanın en iyi insanı, eşi ve babasıdır. 40'ıncı evlilik yıldönümümüzde bana hayatın anlatılamayacak kadar güzel hediyesini verdi. Böbrekten güzel hediye mi olur" diye konuştu.