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'da acemi kasaplar hastanelere koştu

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 14:19

’da keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelere koştu. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kurban kesimi sırasında yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Bayramı'nın ilk gününde 'da sabah Bayram Namazının ardından başlayan kurban kesiminde, yaralanan acemi kasaplar ambulans ve özel otomobillerle yakınları tarafından hastaneye getirildi. genelinde öğleden sonraya kadar kendini yaralayan yaklaşık 50 vatandaş devlet hastaneleri, özel polikliniklere giderek tedavilerini yaptırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar oluşan acemi kasaplar arasında şimdiye kadar ciddi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerinde görev yapan usta kasaplar nedeniyle yaralanmaların bu yıl az olduğu ifade edildi.

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