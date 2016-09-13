Aydın’da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelere koştu. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kurban kesimi sırasında yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da sabah Bayram Namazının ardından başlayan kurban kesiminde, yaralanan acemi kasaplar ambulans ve özel otomobillerle yakınları tarafından hastaneye getirildi. Aydın genelinde öğleden sonraya kadar kendini yaralayan yaklaşık 50 vatandaş devlet hastaneleri, özel polikliniklere giderek tedavilerini yaptırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar oluşan acemi kasaplar arasında şimdiye kadar ciddi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerinde görev yapan usta kasaplar nedeniyle yaralanmaların bu yıl az olduğu ifade edildi.