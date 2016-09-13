Ayvacık'ta 47 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için bot ile umut yolculuğuna çıkan 47 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Kadırga Burnu Mevkii'nden daha iyi şartlarda yaşamak hayaliyle Yunanistan'ın Midilli Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen Suriye, Afganistan, Gine, Kamerun, Gana, Kongo, Haiti ve Mali uyruklu 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.



Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı rıhtımına getirilen kaçaklardan 15'inin, yapılan kimlik kontrolünde bir önceki gün yakalananlar olduğu belirlendi.



Üzeri ıslak olan kaçaklara, görevliler tarafından ayakkabı su ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.