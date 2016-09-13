Çanakkale’de feribot iskelesinde bayram yoğunluğu

Çanakkale’de feribot iskelesinde Kurban Bayramı nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

500 METREYİ GEÇEN KUYRUK OLUŞTU



Kurban Bayramı nedeniyle bugün öğleden sonra Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk yaşandı. Çanakkale merkezinden Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için feribot iskelesine gelen tatilcilerin araçları, 500 metreyi geçen bir kuyruk oluşturdu.







ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE KAPATILDI



Tedbirlerini alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, iskele meydanında trafik akışını düzenledi. Bazı caddeler ise yine feribot iskelesindeki yoğunluk nedeniyle şehir içi trafiğine kapatıldı. Tatilciler, feribot kuyruğu sırasında yaklaşık 1 saate yakın beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.







Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise, Çanakkale'den Eceabat'a 3, Kilitbahir'e 4, Lapseki'den Gelibolu'ya 5 feribot ile saatsiz olarak seferlerini yapıyor.







Yoğunluğu hafta başında okulların açılacak ve yaz tatilinin sona erecek olması nedeniyle tatilcilerin evlerine dönüş yapması ve bayram tatili için yakınlarını ziyarete gidenlerin oluşturduğu belirtildi. Feribot iskelelerindeki yoğunluğun hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.