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Düğününe 5 gün kala aracında kurşunlandı

Düğününe 5 gün kala aracında kurşunlandı
Düğününe 5 gün kala aracında kurşunlandı

Bursalı galerici Köse, nişanlısıyla bayram ziyaretine gitmek için çıktığı yolda husumetlisi Ali Artuk’la karşılaştı. İkili önce sözlü tartıştı. Artuk, Köse’nin bindiği araca etti. Nişanlısının gözü önünde vurulan Köse hastanede öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde galeri işleten Köse, 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısıyla bayram ziyareti için yola çıktı. Genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde husumetli olduğu Ali Artuk ile karşılaştı. İkili sözlü tartışma yaşadı. Köse yanında nişanlısının olduğunu söyleyerek otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ali Artuk yanında bulunan pompalı tüfekle Barış Köse'nin otomobiline açtı. Ali Artuk'un tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef olan Köse ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHVEHANEYE GİRDİ
Olayın yaşandığı sırada otomobilde bulunan Eda Ata ise yara almadan kurtuldu. Hareket halindeki otomobil bir kahvehaneye çarparak durabildi. Bu sırada kahvede oturan iki kişi de hafif yaralandı. Katil Ali Artuk ise polise teslim oldu.

KÜTAHYA'DA DA AYNISI OLDU
Kütahya Merkez'e bağlı Alayunt Mahallesi'nde 31 yaşındaki Ahmet Çelik husumetli olduğu Ersin Türk'ü (38) otomobil içinde av tüfeğiyle ederek öldürdü. Çelik olay sonrası yakalandı.

YOL MAGANDASI 2 CAN ALDI
Kastamonu'da da 59 yaşındaki Nail A. trafikte sollama yapıp direksiyonu önlerine kırdığı 28 yaşındaki Çağlar Şehirlioğlu ve 19 yaşındaki kardeşi Çağrı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

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