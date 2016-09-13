Düğününe 5 gün kala aracında kurşunlandı

Bursalı galerici Barış Köse, nişanlısıyla bayram ziyaretine gitmek için çıktığı yolda husumetlisi Ali Artuk’la karşılaştı. İkili önce sözlü tartıştı. Artuk, Köse’nin bindiği araca ateş etti. Nişanlısının gözü önünde vurulan Köse hastanede öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde galeri işleten Barış Köse, 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısıyla bayram ziyareti için yola çıktı. Genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde husumetli olduğu Ali Artuk ile karşılaştı. İkili sözlü tartışma yaşadı. Köse yanında nişanlısının olduğunu söyleyerek otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ali Artuk yanında bulunan pompalı tüfekle Barış Köse'nin otomobiline ateş açtı. Ali Artuk'un tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef olan Köse ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHVEHANEYE GİRDİ

Olayın yaşandığı sırada otomobilde bulunan Eda Ata ise yara almadan kurtuldu. Hareket halindeki otomobil bir kahvehaneye çarparak durabildi. Bu sırada kahvede oturan iki kişi de hafif yaralandı. Katil Ali Artuk ise polise teslim oldu.

KÜTAHYA'DA DA AYNISI OLDU

Kütahya Merkez'e bağlı Alayunt Mahallesi'nde 31 yaşındaki Ahmet Çelik husumetli olduğu Ersin Türk'ü (38) otomobil içinde av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Çelik olay sonrası yakalandı.

YOL MAGANDASI 2 CAN ALDI

Kastamonu'da da 59 yaşındaki Nail A. trafikte sollama yapıp direksiyonu önlerine kırdığı 28 yaşındaki Çağlar Şehirlioğlu ve 19 yaşındaki kardeşi Çağrı'yı tabancayla vurarak öldürdü.