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'da takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 22:46
Ordu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

'da, in takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altın ilçesi Delikkkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazada Makbule Odabaş yönetimindeki 52 RE 668 plakalı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Makbule Odabaş ile kayınpederi Şevki Odabaş, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Daha sonra 112 Ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevki Odabaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Makbule Odabaş ile kayınpederi Şevki Odabaş'ın Delikkaya Mahallesi'ndeki bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.



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