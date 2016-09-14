18 yıllık sessizlikten sonra ilk söz: Seni seviyorum anne

İşitme engelli olarak dünyaya gelen Betül Dalkılıç 18 yaşına kadar hiç konuşmadı. Geçtiğimiz hafta biyonik kulak takılan genç kızın ilk sözleri herkesi duygulandırdı

Betül Dalkılıç, Elazığlı Perihan-Erkan Dalkılıç çiftinin üç çocuğundan biri. İşitme engeliyle doğdu. 18 yıl hiç konuşamadı. Ailesi onu hastane hastane dolaştırdı ancak bir çare bulunamadı. Son olarak Prof. Dr. Çağlar Batman, kıza biyonik kulak taktı ve kız konuştu. Ameliyat sonrası ilk sözü "Seni çok seviyorum anne" oldu. O an SABAH muhabirinin de bulunduğu hastane odasındaki herkes sevinç gözyaşlarına boğuldu. 18 yıl önce dünyaya gelen Dalkılıç'ın işitme kaybı 1 yaşına bastığında anlaşıldı. Anne babası ve ağabeyleri onunla gözleri ve el işaretleriyle anlaştı. 18 yılını sessiz geçiren Dalkılıç şimdi işitiyor ve konuşuyor. Üsküdar'daki Academic Hospital'da takılan biyonik kulakla işitme kaybına çözüm bulunan Dalkılıç'ın sessiz dünyası renklendi. Yeni bir hayata ilk adım olarak nitelediği sessizlikle geçen 18 yılı artık geride bıraktığını belirten Dalkılıç "Yıllarca kuş sesini duymayı çok istedim. Onlarla kalbimle konuştum. Ailemin sesini duyamadığım için zaman zaman içime kapandım. Doktorlarım yıllarca konuşamadığım için, konuşma yetimi kaybettiğimi söylediler. Şimdi bu süreci belli bir zaman dilimi içerisinde aşacağım. Konuşmayı yeniden öğrendiğim zaman çok sevdiğim türküleri dinlemeye başlayacağım. Aşık Veysel, Adile Kurt Karatepe, Muharrem Ertürk, Neşet Ertaş türkülerini dinleyeceğim. Çok sevdiğim sanatçıların türkülerini sadece okuyabiliyordum. Şimdi onların sesinden dinleyeceğim. Bu benim için büyük mutluluk" dedi.

'TAM KONUŞMAK İÇİN ZAMAN GEREKİYOR'

Anne Perihan Dalkılıç "Ona yıllarca ses oldum. Şimdi o benim söylediklerimi, ben onun söylediklerini gözlerimizin içine baka baka söyleyeceğiz. Yıllarca beni gönül gözüyle, dudak hareketlerimi takip ederek anlıyordu. İlk kez benim sesimi duydu. Ona hep, 'Seni çok seviyorum kızım' diyordum. O da ilk konuştuğunda bana 'Seni çok seviyorum anne' dedi. O anı tarif etmem mümkün değil. Betül'ü yeniden dünyaya getirmiş gibi oldum. Prof Dr. Çağlar Batman ise "Betül doğuştan işitme kaybı olan bir hasta. Biraz duyum var ancak onu da zamanla kaybetmiş. Bu hastaların 6 yaşını geçmeden ameliyat olmaları gerekiyor. Çünkü beynin işitmeyi sağlayan bölümü, bu yaşa kadar gelişimini tamamlıyor. Aksi halde zamanla Betül gibi konuşma yeteneğini de kaybediyorlar. Tamamen konuşması için zamana ihtiyacı var" dedi.