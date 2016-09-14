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Bayram fırsatçılarına dan operasyon

  • DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 15:33
Bayram fırsatçılarına jandarmadan operasyon
Bayram fırsatçılarına jandarmadan operasyon

Kurban Bayramı tatili nedeniyle çalışmayacak işyerleri ile boşaltılan evlerde meydana gelabilecek olaylarının önlenmesi amacıyla İl Komutanlığı’nca Özel Tim kuruldu. Bir tekstil fabrikasında görevlendirilen Özel Tim, fabrikayı soymaya çalışan 4 hırsızı yakaladı.

Olay 11 Eylül Pazar günü meydana geldi. İl Komutanlığınca; Kurban Bayramı tatili nedeniyle çalışmayacak işyerleri ile boşaltılan evlerden meydana gelmesi muhtemel olaylarının önlenmesi amacıyla özel ekipler oluşturuldu. Bu kapsamda; Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasını kontrol etmek üzere özel ekip görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, bir minibüsün buradan kaçma girişiminde bulunduğunu fark etmeleri üzerine aracı takibe alarak durumu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezine ve civardaki tüm yol kontrol noktalarına bildirdi.



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Söz konusu araç uzun süren takip ve kovalamaca neticesinde Kınalı yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 150.000 TL olan (91 top) 9100m. Süet Kumaş ele geçirildi. Şahısların kaçarken yola attığı 15 top Süet Kumaş kaçış istikametinden toplattıldı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin ele geçirilmesi çalışmalarına kararlılıkla devam edilmektedir.

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