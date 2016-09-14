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Çatalhöyük’te eşsiz keşif

  • Giriş Tarihi: 14.9.2016
Çatalhöyük’te eşsiz keşif
Çatalhöyük’te eşsiz keşif

Noksansız bulunduğu için “eşsiz” diye nitelendirilen insan figürü 17 santimetre boyunda.

1960'lı yıllarda İngiliz Arkeolog James Mellaart ve ekibi tarafından keşfedilen Çatalhöyük'te, Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında gerçekleştirilen 2016 yılı kazı çalışmalarında bir kadın figürü bulundu. Çatalhöyük'ün üst seviyelerindeki mermerimsi taştan yapılmış olan heykelin M.Ö.8000-5500- Neolitik Dönem'e ait olduğu belirlendi. Yüksek kalitede işçilikle yapılması ve vücudunun tüm parçalarının noksansız olması nedeniyle "eşsiz" olarak nitelendirilen insan figürü 17 santimetre yüksekliğinde ve 1 kilogram ağırlığında.

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