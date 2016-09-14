Doktor tüp bebek tedavisi gören hastalarını kendi spermiyle hamile bırakmış!

ABD'de sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olan kadınların tedavisini yapan doktor Donald Cline kadın hastalarından aldığı embriyolara eşleri yerine kendi spermini enjekte etmiş.

OLAYI KENDİ KIZI ORTAYA ÇIKARDI



ABD'de doğum uzmanı bir doktorun hastalarını kendi spermiyle hamile bıraktığı ortaya çıktı. 77 yaşındaki doktorun hastalarında 50'den fazla kez kendi spermini kullandığı tahmin ediliyor. Olayı ortaya çıkaran ise Cline'ın hastasının çocuğu olan bir kadın; yani başka bir deyişle kendi öz kızı.



DNA TESTİ SEKİZ KİŞİNİN KARDEŞ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI!

CNN International'a konuşan ismini açıklamak istemeyen kadının şüphelenmesiyle sekiz kişi üzerinde yapılan DNA testi sonuçları, bu kişilerin kardeş olduklarını ortaya çıkardı. Bu sekiz kişi 1970'li yıllarda Cline'ın çalıştığı klinikte sperm bağışı ile hamile kalan kadınların çocukları.



İDDİALARI REDDETTİ

Doktor Cline'ın hastalarına, tıp öğrencilerine ait spermleri kullandığını söylediği aktarıldı. Hakkında iki farklı dava açılan Cline hakkındaki iddiaları redddediyor. Mahkeme duruşmayı 17 Ekim tarihine erteledi.